"Questo derby, per noi, è il bivio per il finale di stagione". Federico Fazio, difensore centrale della Roma, ha parlato ai microfoni del canale Youtube ufficiale della Serie A. "Sappiamo che è una partita importantissima, me lo aveva detto fin dai tempi del Tottenham Erik Lamela, che ha giocato qui. Mi ha raccontato ogni segreto. Ne abbiamo giocati tre finora e ne arriva un altro. Vogliamo il secondo posto per andare in Champions. Credo sia la partita più importante tra quelle che mancano. Credo che il nostro peggior difetto sia stato perdere punti con squadre di metà classifica, e questo in Italia spesso è decisivo. Se avessimo vinto anche solo la metà di queste partite, a quest’ora staremmo lottando per lo scudetto".