"In due settimane abbiamo chiuso per la firma, non ho avuto bisogno di pensarci: per me si trattava di una grande opportunità". Federico Fazio, difensore della Roma, in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso ripercorre la trattativa estiva che lo ha visto approdare a Trigoria. "Ho giocato e vinto con il Siviglia per tanti anni, nel momento migliore della società, ma firmare per la Roma significava approdare nella squadra più importante della mia carriera. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto un buon legame con l’Italia, forse per le origini di mio nonno. Ai Mondiali se non vinceva l’Argentina tifavo sempre per gli Azzurri".