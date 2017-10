"Juve e Napoli più forti? Pensiamo partita dopo partita e dobbiamo arrivare alla fine della stagione al pari di queste altre due squadre. Ma con il Napoli sarebbe stato giusto chiudere la partita in pareggio, abbiamo fatto un buon secondo tempo. La fortuna non è stata dalla nostra parte". Federico Fazio, difensore della Roma, ai microfoni di Sky parla del momento giallorosso. "Se fossero entrate in porta alcune palle gol che siamo stati bravi a creare oggi non si parlerebbe di un gioco migliore per quanto riguarda la squadra di Sarri. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e non siamo stati fortunati come ho detto, nel calcio è anche importante esserlo ma adesso pensiamo solo al Torino per ritrovare la strada giusta anche in Serie A. E’ un peccato non aver vinto col Chelsea ma adesso abbiamo una gara importante. Dobbiamo fare le stesse cose anche in campionato. Man mano che passa il tempo troviamo il modo giusto di giocare tutti insieme, da quando è arrivato Di Francesco ha cercato subito di farci capire quello che voleva da noi e noi di far capire a lui quello che potevamo dargli; quindi è molto importante continuare a giocare come stiamo facendo per riuscire a portare sempre a casa i tre punti".