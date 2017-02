Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con il Villarreal.



Sei il giocatore più adatto a descrivere i pericoli che la Roma può correre

Il Villarreal è una buona squadra. Giocano bene, sono compatti, difendono insieme e contrattaccano velocemente. Sono una squadra con un'esperienza nelle Coppe Europee che dura da 15 anni, sono usciti dai preliminari di Champions come noi.



Nello spogliatoio credo che parlate anche degli obiettivi stagionali. Vi siete concentrati più su un obiettivo o puntate a vincere tutto?

Siamo preparati per giocare tutte e tre le competizioni e vogliamo vincerle tutte. Ora pensiamo all'Europa League, vogliamo arrivare fino in fondo. Ma non solo noi, anche tutti quelli che lavorano con noi e i tifosi lo vogliono.



Rispetto al Villarreal del passato, dove questa squadra può fare più male?

E' una squadra che sta facendo bene, ha una grande esperienza, giocano qui ancora tanti calciatori forti dei tempi in cui militavo nella Liga. Abbiamo analizzato la gara con il Siviglia, che avrebbe potuto vincere, poi nell'ultima partita con il Malaga è successo l'opposto, hanno sofferto e poteva vincere il Malaga. Ma il Villarreal resta una squadra importante e sappiamo come affrontare questa partita.



Le squadre italiane snobbano spesso l'Europa League. Tu che l'hai vinta hai trasferito la tua esperienza?

Come ho detto prima, vogliamo vincere tutte e 3 le competizioni. Sappiamo che ci sono 180 minuti e dobbiamo lavorare anche in vista del ritorno, ma prima pensiamo solo alla partita di domani.



La Nazionale Italiana, di cui hai parlato nei giorni scorsi?

Mi era stato chiesto ma avevo detto che di italiano avevo il cognome e il passaporto, nulla di più. L'Italia ha una grande nazionale, con molta storia, per cui...