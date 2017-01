E' ancora in piedi la trattativa tra Roma e West Ham per Feghouli, anche se gli ultimi segnali da Londra non sono così positivi come quelli di due giorni fa. Almeno così li registrano a Trigoria, sorpresi dall'atteggiamento del club londinese, che prima ha autorizzato la Roma a parlare con il giocatore – accordo già raggiunto –, poi ha valutato l'algerino 15 milioni di euro, rifiutando in maniera secca l'idea del prestito con diritto di riscatto. Non c'è ancora accordo, il West Ham spinge per l'obbligo di riscatto, la Roma ovviamente no. Possibile quadratura del cerchio? Un accordo che leghi il riscatto al numero di presenze. I tempi però si dilatano: possibile si arrivi anche alla prossima settimana. Ecco allora spiegato il perché il ds Ricky Massara, piazzato il giovane Machin in prestito al Lugano, tenga vivo il discorso per Musonda con il Chelsea: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, questa la base di lavoro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, più sfumate le piste Jesé e Deulofeu, mentre per Moutinho (caratteristiche tecniche diverse, per la verità) c'è l'ostacolo ingaggio.