Sofiane Feghouli, esterno algerino del West Ham, ha parlato sul sito ufficiale del club del suo futuro, spegnendo ogni voce di mercato; il giocatore, infatti, era seguito dalla Roma: ''Londra non è ancora diventata casa mia, ma è una bella città e le persone sono cordiali. Quando le cose non vanno bene in campo è difficile sentirsi a casa propria, ma stiamo migliorando e qui mi sento felice. Anche alla mia famiglia piacere vivere a Londra e il club fa tutto il possibile per far ambientare i nuovi giocatori. Credo che ci vorrà ancora del tempo per mostrare il mio valore e so che devo dimostrare anche io ancora tanto per questo club e i suoi tifosi''.