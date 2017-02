Il responsabile della biglietteria AS Roma, Carlo Feliziani, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio. Queste le sue parole:



Su Lazio-Roma

"C'è il solito momento iniziale di prelazione (sul settore, non sul posto) per gli abbonati. Gli abbonati di Curva nord, Curva sud e Distinti sud potranno esercitare la prelazione sulla Curva sud. Gli abbonati di Tribuna Tevere invece potranno esercitare la loro prelazione sulla Tribuna Monte Mario lato sud. Da domani mattina si parte con la vendita in prelazione fino al 20 febbraio. Dal 21 febbraio invece ci sarà la vendita libera dei biglietti rimasti disponibili. I biglietti di Distinti sud al momento non verranno messi in vendita per motivi di sicurezza: prima metteremo in vendita i biglietti di Curva sud, poi una volta esauriti venderemo i biglietti di Distinti sud".



Su Villarreal-Roma

"Dopo un lungo periodo con le varie fasi di prelazione, siamo andati in vendita libera. Domani alle 13 scade il termine per acquistare i biglietti. Sono circa 1600 le persone che si sono assicurate il biglietto, quindi ci sarà un bel colpo d'occhio".