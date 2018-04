La partita colossale di Manolas col Barcellona non ha lasciato indifferente Sir Alex Ferguson, in tribuna all’Olimpico nel match tra Roma e Barcellona e spettatore interessato per il futuro del Manchester United. Come riporta il «ManchesterEveningnews», l’ex allenatore dei Red Devils era stato mandato da Mourinho per osservare da vicino Umtiti, difensore dei blaugrana, ma la gara impeccabile di Manolas ha cambiato l’ordine delle preferenze. Anche il Liverpool, che era stato vicinissimo in passato a Manolas, potrebbe tornare a farsi sotto.