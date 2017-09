"Tutti sappiamo che Schick non è si allenato tanto con noi. A volte la voglia e l’entusiasmo ti portano a fare piccoli errori. L’hanno messo nella mischia, ma il ragazzo si deve allenare. Lui è una punta: quando Dzeko andrà in pensione, diventerà il gioiello della Roma. Non è un esterno, è una punta. Volendo può giocare con Dzeko, ma non è un esterno". Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ai microfoni di Radio Radio parla della sua amata Roma. "La Roma, come tutte le big, dietro ha un mondo di persone che devono dire delle cose. Noi abbiamo preso Praet e l’abbiamo trasformato in mezzala, ma a Roma non si può fare questo. Schick se n’è andato, non è che io l’ho venduto. Lui deve giocare da trequarti in avant. Il campionato è cambiato, la Roma non può perdere le partite che ha perso - prosegue il numero uno del club biucerchiato -. Per me il Napoli vincerà lo scudetto, perché se non lo vince quest’anno non lo vince più. La Roma si deve rimboccare le maniche e lavorare. Contro l’Atletico sarei sceso negli spogliatoi e avrei menato tutti”.