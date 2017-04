Come riportato da La Nazione, c'è un forte intreccio di mercato fra Roma e Fiorentina per la scelta del nuovo allenatore. Da un lato il club viola è alle prese con l'addio di Paulo Sousa e dall'altro la Roma con quello di Luciano Spalletti.



I due tecnici sono candidati a scambiarsi di posto in panchina, ma non mancano le alternative condivise. Il primo nome è quello di Eusebio Di Francesco anche lui in uscita dal Sassuolo, ma restano vive le candidature di Stefano Pioli (per la viola) Cesare Prandelli (per entrambe) e Roberto Mancini (per la Roma).