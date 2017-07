La Roma cerca un terzino sinistro sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nome di Clichy si aggiunge a quelli di Moreno (Liverpool), Gaya (Valencia) e Bernat (Bayern).



Dall'Inghilterra dicono come l'accordo tra Chelsea e Rudiger sia a un passo. Più dura cedere Iturbe. "Lo abbiamo chiesto in prestito – ha detto Mattia Lammens, presidente del San Lorenzo – Siamo ottimisti e disposti a pagare anche una parte del suo stipendio". Occhio però alla Fiorentina.



La Roma avanza su Defrel, mentre il ds Monchi resta alla finestra per Lucas e Thauvin. Su Foyth sembra piombato lo Zenit, pronto ad offrire 11 milioni all'Estudiantes. Titoli di coda su Fazio, che piace all'Inter (da Milano non confermano). L'argentino può partire, così come Perotti, se troverà estimatori.