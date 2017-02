E' fissato per martedì prossimo, 7 febbraio, un incontro tra Roma Capitale e A.S. Roma per discutere del progetto definitivo del nuovo stadio del club giallorosso. Lo rende noto il Campidoglio: "Nel periodo di sospensione della Conferenza dei servizi - si legge nella nota - si approfondiranno i temi illustrati nel parere. Come già ribadito ieri, ci sono tutti i margini per concludere positivamente la procedura".