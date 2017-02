Brutte notizie per Alessandro Florenzi. Domani il giocatore della Roma svolgerà gli accertamenti a Villa Stuart per verificare se ci sia l’interessamento del legamento nel trauma distorsivo al ginocchio sinistro, rimediato in allenamento con la Primavera, ma secondo quanto scrive Il Tempo, una prima risonanza effettuata già martedì ha evidenziato la lesione del legamento crociato. Il professor Mariani ha già visionato l’esame e, se la diagnosi dovesse essere confermata, il giocatore non potrebbe rientrare prima di 6-7 mesi. Florenzi si è fatto male da solo, tentando un velo in allenamento. Il nazionale azzurro si era fatto male una prima volta lo scorso 26 ottobre, durante Sassuolo-Roma 1-3.