A margine dell'evento "A Scuola di tifo" Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma TV: “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter, dobbiamo invertire questo trend negativo che ci siamo portati dietro e cercare di non vedere più il passato, ma migliorare il presente partita dopo partita. Dobbiamo cercare di mettere in campo la cattiveria che abbiamo in corpo e che abbiamo accumulato in queste partite. La testa è importate per approcciare a queste gare che ci aspettano. Dobbiamo affrontare tre partite molto difficili, ma la Roma saprà fare del suo meglio per cercare di portare a casa più punti possibili. Conoscere Spalletti sicuramente è un vantaggio, sappiamo quali sono i suoi punti deboli, lui anche conosce i nostri. Sarà sicuramente una bella partita da vedere e un grande spettacolo“.