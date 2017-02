Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo in casa Roma per Alessandro Florenzi. Dopo il problema accusato durante l'allenamento di lunedì con la Primavera, questa mattina il jolly giallorosso sarà sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart. Se l'esito dovesse essere di nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, quello già operato dopo l'infortunio contro il Sassuolo dello scorso 26 ottobre, il giocatore potrebbe essere sottoposto a un nuovo intervento. Calciomercato.com seguirà LIVE la giornata di Florenzi.



10.30 ESAMI IN CORSO - È in corso in questi minuti la risonanza magnetica al ginocchio sinistro di Florenzi.



9.50 FLORENZI A VILLA STUART - Florenzi è arrivato a Villa Stuart. Il giocatore si è recato alla clinica in macchina ed è entrato camminando, senza utilizzare le stampelle.