Il terzino giallorosso Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine di Roma-Chelsea: "Stasera tutti e undici abbiamo fatto bene in fase difensiva, aggredendo bene in un blocco molto corto. Questo ci ha aiutato a vincere questa partita. Serata eroica per la Roma, risultato incredibile ma meritato. Nel primo tempo ho avuto fastidi all'adduttore e ho detto al dottore di stare pronto. Quando ho visto che non era grave dopo ho chiesto il cambio. Anche il giardiniere stasera ha vinto 3-0, il merito è di tutta la Roma. Ognuno di noi deve dare tutto quello che può per la Roma, a prescindere dal lavoro o dal ruolo. Anche gli addetti stampa qui accanto a me, dobbiamo esserlo quando si vince e quando si perde".