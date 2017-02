Alessandro Florenzi aveva puntato la gara di sabato prossimo della Primavera contro il Crotone per tornare a calcare i campi di gioco, ma la Roma preferisce ancora non rischiare.

L'esterno giallorosso sta bene, il recupero procede nel migliore dei modi ma non si vogliono forzare i tempi.

Il numero 24 giallorosso tornerà in campo con i ragazzi di Alberto De Rossi sabato 11 marzo, al Tre Fontane, contro la Salernitana (nelle giornate precedenti la baby Roma giocherà in trasferta).