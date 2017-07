Alessandroha parlato dal ritiro della Roma a Pinzolo: “Sto sempre meglio. Pensiamo giorno dopo giorno a quello che c'è da fare per tornare ad aiutare la squadra. Ai tifosi dico di continuare a sostenere la squadra e non dare giudizi troppo affrettati. L'anno scorso si è detto che non fossimo all'altezza e alla fine abbiamo preso il secondo posto e lottato per qualcosa d'importante fino all'ultimo. Lasciateci lavorare a noi, il mister e al direttore (Monchi ndr) perché sa quello che ci serve. Tra quanto al top? Non lo so, abbiamo un programma e se non ci saranno intoppi sarò presto in campo". Quiz: "Qual è stato il mio ultimo gol con la Roma?" Risposta: "Austria Vienna".