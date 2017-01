La Roma ha spinto anche nella giornata di oggi per provare a portare in giallorosso l'attaccante del Sassuolo, Gregoire Defrel e insieme all'attaccante francese riportare a Roma anche il centrocampista Luca Pellegrini.



Nella mattinata l'incontro a Milano fra le parti ha però portato ad una fumata nera perchè la distanza fra le parti non è stata colmata. Il Sassuolo valuta il cartellino di Defrel oltre 20 milioni a cui andrebbero aggiunti anche i 10 milioni per la recompra del cartellino di Pellegrini. Nella trattativa il ds dei giallorossi Massara, ha provato ad inserire diversi giovani provenienti dal settore giovanile giallorosso ma l'intesa non è stata trovata.



La conferma è arrivata ai microfoni di Sky Sport dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Abbiamo incontrato la Roma questa mattina. Ci hanno chiesto Defrel e Pellegrini ma non se ne farà nulla". Affare sempre più lontano, ma non è escluso un nuovo contatto nella giornata di lunedì.