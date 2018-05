Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, parla all'uscita dell'assemblea di Lega: "Come giudico la stagione? Una stagione molto, molto bella che ci sta gratificando. Manca poco per raggiungere il nostro obiettivo, speriamo di farlo prestissimo. Se mi accontento di un pareggio contro la Juventus? Noi giochiamo per fare il nostro, vogliamo vincere e arrivare terzi, giocando come abbiamo sempre giocato. Non facciamo calcoli".