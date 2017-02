Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, su Twitter ha punzecchiato Pato, ex Villarreal nonché ex attaccante del Milan, alla luce del successo dei giallorossi sugli spagnoli.

"Ora capisco perché sei andato in Cina", ha scherzato l'a.d. romanista, suscitando la risposta dell'attaccante brasiliano. "Con me sarebbe andata diversamente. Complimenti, avete fatto una bella partita, ma ne manca ancora una!"