Intercettato da Sky Sport a margine della cena di Natale con la squadra, presso l'ex caserma di Via Guido Reni, l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ha concesso alcune dichiarazioni. "Juventus modello da seguire? Sicuramente è stata una delle realtà più importanti. Il Milan l'ha soppiantata per un periodo, soprattutto a livello internazionale, ma con l'arrivo di Agnelli il club bianconero ha inanellato una serie di vittorie importantissime. Il rinnovo di Spalletti? Lui ha in mano le carte per decidere il suo futuro. Ha sempre detto che saranno i calciatori a decidere per lui: direi che sta facendo tutto per farsi confermare, coi risultati che sta ottenendo. Siamo pronti a sederci al tavolo quando lui vorrà".