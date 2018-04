Roma-Genoa 2-1 (1-0 primo tempo)



Marcatori: 17′ Under, 52′ Zukanovic (aut.), 62′ Lapadula



Ammoniti: Rossettini



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, Gonalons, Gerson (70′ Manolas); Under (76′ Schick), Dzeko, El Shaarawy (82′ Strootman)

All.: Di Francesco



Genoa (3-5-2): Perin, El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Hiljemark (55′ Medeiros), Bertolacci, Rigoni, Migliore (60′ Rossi); Lapadula, Pandev (64′ Cofie)

All.: Ballardini



Arbitro: Pairetto