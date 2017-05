Il giorno che i tifosi della Roma e in generale gli amanti del calcio speravano non arrivasse mai è alla fine arrivato, ma è finito nel migliore dei modi: oggi, alle 18 presso lo Stadio Olimpico, è andata in scena l'ultima partita di questa stagione per i giallorossi, l'incontro con il Genoa valido per la 38esima giornata di Serie A, terminato 3-2 con i gol di Pellegri (primo gol di un 2001 in Serie A), Dzeko (29 reti in campionato, è capocannoniere), De Rossi, Lazovic e la rete decisiva di Perotti, all'89'. Ma oggi, sopra ogni cosa, è andato in scena l'addio del numero 10 e capitano della Roma, Francesco Totti, che lascia la squadra nella quale è nato e cresciuto per una nuova avventura, non si sa ancora di che tipo. Dopo 785 presenze, secondo calciatore di Serie A di sempre dopo Maldini, 307 reti, 9 presidenti, 17 tecnici, 25 edizioni di Serie A, 7 trofei ma soprattutto dopo 8827 giorni, lascia la Roma una delle più importanti bandiere del nostro calcio e nel contempo uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. C'è stato e ci sarà spazio per le lacrime e le celebrazioni, ma per i giallorossi di Spalletti, mai veramente in grandi rapporti con Totti, la gara di questo pomeriggio ha avuto un'importanza fondamentale anche in chiave classifica, visto che hanno difeso il secondo posto, valido per la qualificazione diretta ai gironi di Champions, dagli assalti del Napoli terzo, vittorioso a Genova contro la Sampdoria e a meno uno dalla Roma (giallorossi a 87, Napoli a 86). Grandi motivazioni anche per Dzeko, che conquista il trono di capocannoniere della Serie A. Di fronte il Genoa di Juric, che si è salvato nell'ultima giornata dopo la grande paura, e che dunque arrivava privo di obiettivi nella Capitale, ma che ha venduto cara la pelle. Brutto infortunio per Emerson, che rischia la rottura dei legamenti. Totti dentro al 50', ha giocato per la squadra. La Roma ha vinto dieci delle ultime 11 sfide di Serie A con il Genoa, incluse tutte le ultime sei. All’Olimpico la Roma è imbattuta da 15 gare con il Genoa in campionato (ultima sconfitta nel gennaio 1990) ed ha vinto tutte le ultime 11.