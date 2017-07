La tournée americana permetterà a Eusebio Di Francesco di valutare fino in fondo due giovani talenti dal background profondamente diverso. Da un lato Umar Sadiq, esploso nelle giovanili dello Spezia prima e della Roma poi, reduce da un'annata difficile in prestito a Bologna; dall'altro Gerson, arrivato tra gli squilli di tromba di Walter Sabatini e finito presto nel dimenticatoio, tenuto nascosto da un Luciano Spalletti che ha pensato bene di lanciarlo titolare solamente nella bolgia dello Juventus Stadium. Il tecnico ha apprezzato la prestazione del brasiliano contro il PSG e potrebbe decidere di tenerlo come sesto centrocampista della Roma, rivalutando Florenzi come esterno d'attacco, mentre gli spazi sembrano chiudersi inesorabilmente per Sadiq, che con l'arrivo di Defrel potrebbe nuovamente partire in prestito.