Il centrocampista della Roma Gerson ha parlato così della sua avventura in maglia giallorossa al portale Globoesporte.com: "Paragone con Pogba? Questa storia è iniziata quando ero nel Fluminense. Lo presi come un complimento. Si tratta di un grande giocatore, ma io sono Gerson e ho il mio stile di gioco. Ruolo? Originariamente giocavo da trequartista nel calcio brasiliano, ero il famoso numero 10, ma sono versatile e posso giocare in altre posizioni e anche in mezzo al campo. Modelli? I miei esempi nel mondo del calcio sono Totti e De Rossi, che hanno fatto la storia della Roma."