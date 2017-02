Se in Italia la sessione di mercato di riparazione è terminata ieri sera, in molti paesi si possono ancora effettuare compravendite. Tra questi il Brasile, dove le luci si spegneranno addirittura il 4 aprile. Proprio in Brasile potrebbe tornare Gerson, centrocampista della Roma, rimasto in giallorosso dopo aver rifiutato il Lille sul più bello. Sul giocatore ci sono Fluminense, Botafogo e Flamengo.