Giuseppe Giannini, il Principe di Roma, ex simbolo giallorosso, parla del derby ai microfoni di Centro Suono Sport: "La Roma ci ha mostrato uno spettacolo ignobile nel derby contro la Lazio. I veri tifosi non meritano questo tipo di atteggiamento, io personalmente mi sono rotto i c*****i di queste brutte figure. Non si può più gestire una società a migliaia di chilometri di distanza da Roma. Baldini prende continuamente decisioni da Londra, ora è arrivato Monchi che nel derby per la prima volta ha ammirato i nostri colori e la tifoseria. Chi non ha a cuore la Roma non saprà mai come intervenire. Perché Bruno Conti è stato messo ai margini del progetto?".