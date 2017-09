Giuseppe Giannini, ex tecnico del Fondi e vecchia bandiera giallorossa, ha parlato della sua Roma in un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Queste le sue parole:



"Noto una crescita costante. In ogni partita ci sono cose in più che funzionano. Si vede il grande lavoro di Di Francesco. Ha formato una squadra compatta, che non dà mai la sensazione di sbandare. Il Napoli è molto forte ma non credo abbia margini di miglioramento. La Roma sì".



Se dovesse scegliere un giocatore, chi l'ha impressionata?

"Kolarov. Un acquisto di spessore. Un calciatore che trasmette serenità. Ha esperienza, classe. Quando parte fa la differenza, sa tirare, crossare. La Roma in quel ruolo non ha mai avuto grandi interpreti, tranne Nela e Candela. Ecco, lui è uno di spessore".