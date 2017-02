Oggi è un giorno importante per la Roma. Per il posticipo di stasera in campionato con la Fiorentina, ma soprattutto per la questione legata al nuovo stadio di proprietà in zona Tor di Valle. Infatti è in programma un vertice in Comune per cercare di trovare un'intesa sulle modiche al progetto: c'è tempo fino al 3 marzo.



10.01 L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini e il direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni sono arrivati al Viminale.



9.30 OLIMPICO SENZA BERRIERE - Sempre in giornata è previsto un incontro al Viminale tra i dirigenti di Roma e Lazio con i ministri dell'Interno (Minniti) e dello Sport (Lotti). Si cerca una soluzione al problema delle barriere nelle curve dello stadio Olimpico: da togliere o quantomeno abbassare, magari aumentando il numero degli steward e comminando Daspo a coloro che proveranno a scavalcare. Presente anche Gabrielli, capo della Polizia ed ex Prefetto di Roma.



DERBY DI COPPA ITALIA - Intanto ieri la Lega Serie A ha rinviato la decisione sugli orari delle semifinali di Coppa Italia, proprio in attesa del vertice di oggi. Possibile un ritorno alle notturne, come vuole la Rai.