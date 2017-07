Giovedì inizierà la nuova stagione della Roma. Sarà un inizio molto soft, per pochi intimi. A Pinzolo vedremo, seppur impegnati per la sola riabilitazione Karsdorp, Florenzi e Palmieri. Il nuovo acquisto Gonalons sarà presente, mentre tra gli esuberi ci saranno Castan e Vainqueur. Non ci saranno, come scrive Il Tempo, Iturbe e Zukanovic.