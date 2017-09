Il centrocampista Maxime Gonalons, dopo il debutto con la Roma a Benevento, ha parlato a Sky Sport: "Il mio ruolo ora è diverso, davanti ho De Rossi, che è un monumento per questo club. Più volte ho espresso la stima per lui e per quello che rappresenta in questa squadra". apevo che venendo qui avrei trovato una concorrenza serrata. Mentalmente sono pronto a giocare quando il mister mi chiama in campo. In allenamento do il massimo tutti i giorni per migliorare e per crescere. Le dichiarazioni rilasciate in Francia? Voglio mettere le cose in chiaro. E’ vero, ho rilasciato un’intervista nella quale ho spiegato che a fine carriera mi sarebbe piaciuto tornare a Lione. È’ lì che sono cresciuto e lì ho lasciato tutto. Oggi però è alle spalle. Adesso sono alla Roma, un grande club con persone e compagni fantastici che mi hanno aiutato a integrarmi. Mi sto trovando veramente bene qui. Sono felicissimo".