"Le gambe sono pesanti, stiamo lavorando molto come è normale che sia in questa fase di preparazione. Faremo di tutto per essere pronti per l'inizio della stagione. Il ritiro è così, siamo abituati". Maxime Gonalons, nuovo centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo il successo sul Pinzolo in amichevole. "Inizio a capire bene i meccanismi di gioco, ho esperienza e mi sono integrato bene in gruppo grazie ai compagni. Voglio vincere dei titoli con questa maglia".