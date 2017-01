Roma Tv, emittente ufficiale del club giallorosso, ha intervistato Clement Grenier, nuovo acquisto del club capitolino. "Sono molto contento di essere arrivato alla Roma. Mi sento bene e sono pronto per iniziare a lavorare con la squadra. Per quanto riguarda il trasferimento, è successo tutto molto in fretta. Sono consapevole di essere arrivato nella Città Eterna, in una bellissima città. Sono felice di essere arrivato a Roma e di aver già incontrato il mister e i compagni di squadra per iniziare questa bella seconda parte di stagione che ci attende. Ho avuto degli infortuni in passato, ma li ho superati ormai da un anno e mezzo. Mi alleno tutti i giorni e ho giocato con regolarità con il Lione. Negli ultimi tempi il mister aveva deciso di non farmi giocare, ma ho continuato a lavorare tutti i giorni per farmi trovare pronto quando sarebbe arrivata la mia occasione. Ed ecco che l’occasione si presenta qui alla Roma. C’erano stati dei contatti già in estate. Le trattative non sono andate in porto per diverse ragioni e ho continuato a lavorare. Avevo voglia di arrivare presto qui. Anche se avevo ricevuto altre offerte, avevo scelto la Roma. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito al mio arrivo qui. Non so quale sia la posizione migliore per me. Posso ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Al Lione ho giocato sia davanti alla difesa che mezzala, ma anche come numero 8, numero 10 o sugli esterni".