Il centrocampista della Roma, Clement Grenier, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel post partita della gara contro il Palermo. Ecco le sue parole al termine dell'esordio dal 1' in Serie A: "È stata una vittoria molto importante, è stata una prestazione molto seria, un'ottima prestazione collettiva. Una grande squadra come la Roma deve poter contare su una rosa ampia, oggi hanno giocato quelli che di meno avevano visto il campo e hanno tutti risposto presente. In campionato dobbiamo ridurre il gap sulla Juventus, dobbiamo recuperare nelle coppe, ci mancano diverse partite. Lione? L'andata è stata complicata, la Roma è certamente in grado di segnare dei gol, speriamo di fare una grande prestazione in casa".