A Roma, sponda giallorossa, la prossima stagione continua a essere un vero e proprio rebus. Tra campo e mercato, le certezze - soprattutto a causa di allenatore e giocatori in scadenza e dei difensori per cui fioccano offerte - stanno pian piano diminuendo. Anche in questo clima di precarietà, per la Roma c'è una nota positiva che arriva dal proprio settore giovanile il quale sforna ogni anno diversi giocatori promettenti da girare in prestito tra Serie A, Serie B e resto d'Europa. Proprio da lì, e dalla fine di altre operazioni temporanee, arriveranno importanti innesti nel prossimo mercato estivo, e la Roma dovrà decidere su chi investire maggiormente, trattenendoli in rosa per la prossima stagione. Ecco i più prestigiosi e interessanti, quelli in grado di far fare un salto di qualità, divisi per reparto.



PORTIERI - Lukasz Skorupski è senza dubbio il prospetto più interessante tra i pali. Il portiere polacco con la maglia dell'Empoli, ha tenuto la porta inviolata per ben 10 volte, al pari di Buffon e appena dietro l'attuale portiere giallorosso Szczesny che però godono di due difese decisamente più affidabili. Per Skorupski si è parlato di un forte interesse del Torino, ma vista la situazione precaria di Szczesny, a sua volta in prestito secco dall'Arsenal, e l'affidabilità dimostrata durante questa stagione, la Roma sta valutando la possibilità di investire sul classe '91 al fianco di Alisson.



DIFENSORI - Per il reparto arretrato la situazione è invece un po' più complicata: Zukanovic e Castan al 1 luglio saranno formalmente di nuovo a Trigoria ma, mentre l'atalantino nelle 18 presenze stagionali ha garantito delle buone prestazioni, il difensore del Torino non ha convinto Mihajlovic a causa del suo scarso stato di salute, confermando il suo crollo dopo l'infortunio. Tra i due solo Zukanovic potrebbe rimanere per un "usato sicuro". Per quanto riguarda i prospetti, invece, rientreranno alla base Capradossi (96) e Casasola (95) da Bari e Trapani, anche se sono destinati a rifare subito le valigie, nuovamente in diritto di riscatto e controriscatto. La Roma poi potrà anche decidere se esercitare il diritto di riacquisto fissato a 2.5 milioni di euro per Michele Somma, centrale classe '95, che però non sta impressionando a Brescia e non è destinato a tornare.



CENTROCAMPISTI - Il settore più oneroso, ma anche più interessante è quello del centrocampo, con nomi dal futuro assicurato: Pellegrini, Mazzitelli e Ricci. Il trio ora al Sassuolo è il frutto del settore giovanile giallorosso e, con opzioni molto simili, potrebbero tutti e tre vestire la maglia della Roma nella prossima stagione. Lorenzo Pellegrini (96) si è preso definitivamente un posto da titolare nell'11 di Eusebio di Francesco, segnando 7 gol in 27 presenze tra campionato e coppa. Il diritto di riacquisto è fissato a 10 milioni di euro: per la Roma sarebbe un vero affare per costo, utilità e prospettiva. Luca Mazzitelli (95) ha inciso meno rispetto al rendimento straordinario del compagno di reparto, ma si sta comunque ritagliando uno spazio nelle gerarchie dell'allenatore neroverde: per riprendere il suo cartellino ci vorranno 11 milioni, una cifra ritenuta per ora eccessiva per le casse giallorosse. Per Federico Ricci (94), invece, non ci sarà bisogno di spendere, dato che il suo trasferimento è avvenuto soltanto in prestito. Tornerà il 30 giugno, portando con sè l'esperienza di una trentina di partite stagionali, ma con tutta probabilità non disferà nemmeno i bagagli.



ATTACCANTI - Dopo il rimpianto Politano, lasciato andare via troppo presto, la Roma ripone la sua fiducia su due nomi: Sadiq e Ponce. Entrambi hanno fatto molto bene con la Primavera, ma stanno faticando parecchio durante le loro esperienze a Bologna e a Granada. Il nigeriano, che nella scorsa stagione ha impressionato subentrando in prima squadra, è stato fermato dai molti infortuni, tanto da vedere il campo solo in sei occasioni. L'argentino invece ha segnato all'esordio con il Granada, ma si è fermato lì: nessun'altra rete nelle 19 gare disputate. Entrambi sono classe 1997, il profilo e l'età ideale su cui investire visto che, tra il ritiro di Totti, il calo di El Shaarawy e i vari interessamenti per Dzeko, la Roma rimarrebbe decisamente scoperta, ma ci sarà spazio solo per uno dei due e in questa corsa Sadiq sembra decisamente avvantaggiato.