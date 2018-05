La Roma sogna la seconda fascia nell’urna Champions del prossimo anno. I giallorossi non sono però padroni del proprio destino, ma osservatori dei piazzamenti finali di alcune squadre europee che li precedono nel ranking. Decisivo per risalire qualche posizione, la corsa in Bundesliga al terzo e quarto posto tra Hoffenheim, Borussia Dortmund (10°), Bayer Leverkusen (20°). Se una tra queste ultime due non dovesse classificarsi tra le prime quattro del campionato tedesco, la Roma guadagnerebbe posizioni e di fatto aumenterebbero le possibilità di finire nel secondo gruppo dei sorteggi. Le chance sono comunque più alte grazie alla mancata qualificazione al massimo torneo europeo del Siviglia (6)°, dell’Arsenal (9°) e dello Zenit (16°). Il Benfica quindicesimo e il Basilea (18°) dovranno affrontare i preliminari, con la squadra svizzera che sarà addirittura costretta a disputarne tre per accedere al tabellone finale.