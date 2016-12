Iago Falque potrebbe tornare alla Roma. Ma solamente per essere ceduto subito e fare cassa. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'esterno spagnolo potrebbe tornare anticipatamente alla base: ha infatti diverse proposte in Francia e la Roma sta pensando di cederlo per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, che il Torino non vorrebbe sborsare. In granata andrà invece Juan Manuel Iturbe.