Il Besiktas ha rifiutato un'offerta della Roma per il centrocampista Oguzhan Ozyakup, A quanto riporta dalla Turchia Fanatik.com i giallorossi sarebbero ormai da mesi sulle tracce del giocatore, offrendo 12 milioni di euro per il turco, ma da Istanbul è arrivata una risposta negativa.



Non si tratta però di una chiusura definitiva all'affare. Infatti come ha dichiarato Fikret Orman, presidente del Besiktas: "Attualmente siamo in corsa per il campionato e l'Europa League, abbiamo un calendario fitto di appuntamenti e ne riparleremo a fine stagione. Ozyakup è un giocatore importante per noi, quindi chi lo vuole dovrà presentare un'offerta molto alta".



Il contratto del 24enne scade nel 2018, e sono molte le squadre interessate, dal Manchester United all'Arsenal, di conseguenza non c'è da meravigliarsi se anche la Roma abbia puntato gli occhi sy Ozyakup.