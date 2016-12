Era uno dei primi obiettivi della scorsa estate, lo rimane anche per gennaio. Antonio Conte ha individuato in Radja Nainggolan uno dei giocatori giusti per continuare la sua fantastica stagione d'esordio sulla panchina del Chelsea, dominatore di questa prima parte di Premier League. E la Roma ora deve blindare il centrocampista belga, per non rischiare di vederselo soffiare dai Blues.



RINNOVO IN STANDBY - Un anno e mezzo fa il Ninja aveva rinnovato il contratto in scadenza 2018, prolungandolo per altre due stagioni e raddoppiando l'ingaggio, che ora è di poco più di 3 milioni di euro. Da qualche mese la dirigenza giallorossa sta trattando con l'entourage dell'ex Cagliari per un nuovo accordo, intorno ai 4,5 milioni a stagione. Secondo Tuttosport, però, l'intesa ancora non è stata trovata. Sei mesi fa Nainggolan disse no alla corte del Chelsea, ma per evitare sorprese la Roma deve fare presto.