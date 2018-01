Anche Edin Dzeko torna sul mercato. La notizia arriva da un’indiscrezione di Premium Sport: i Blues di Conte non starebbero pensando soltanto ad Emerson Palmieri (valutato 25 milioni) ma anche all’attaccante bosniaco della Roma. La trattativa non è entrata nel vivo, anche perché Monchi non intende privare Di Francesco del centravanti titolare nel bel mezzo della stagione, ma è molto probabile – conclude Premium – che il club inglese tornerà presto alla carica per il bosniaco facendo un altro tentativo negli ultimi giorni di mercato.