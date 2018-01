...dove Schick ha realizzato questo gol ⚽️



La gallery della seduta

Con l’addio sempre più probabile di Dzeko, sarà Patrik Schick a dover guidare l’attacco della Roma. Questa mattina, nel corso dell’allenamento nel centro sportivo della Scuola calcio Sedriano dove la Roma è in ritiro in attesa di spostarsi a Genova per affrontare la Sampdoria, Schick si è messo in mostra con un eurogol: pallonetto da fuori area di sinistro, il pallone supera il portiere ed entra in porta. La Roma ha twittato la prodezza, ma non tutti i tifosi hanno gradito tra chi ha ricordato l'imminente cessione di Dzeko e chi chiede al ceco di ripetere quei gesti in partita vera e non solo in allenamento.