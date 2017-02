Una serata perfetta in campo, poi la “bomba” in conferenza stampa. Luciano Spalletti lega il suo contratto con la Roma al prolungamento di Francesco Totti ("Se lo mandano via non resto, il suo è un patto con la città") e riapre improvvisamente gli interrogativi sul suo futuro e su quello del capitano, mentre la città si interroga sul perché di quell’uscita. Questioni riprese prontamente anche dai bookmaker, con Snai che apre le scommesse sul destino dei due. Più sbilanciate le previsioni su Spalletti: un altro anno con la Roma, riporta Agipronews è lo scenario più probabile, a 1,75, anche se a 3,00 spunta l’accordo con la Juventus e a 10,00 quello con il Milan. La Premier League è più lontana, a 15,00.