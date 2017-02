Per Totti l’indecisione regna sovrana: per ora in tabellone ha la meglio l’ipotesi del ritiro, dato a 2,00, ma l’ulteriore rinnovo con la Roma si gioca a un’offerta poco più alta, 2,50. L’incarico da dirigente, sempre per i giallorossi, è un’altra possibilità concreta, vista la quota a 3,50, molto più difficile immaginare il capitano nella Major League statunitense (15,00), in Cina (40,00), oppure subito in panchina come viceallenatore della Roma (20,00).