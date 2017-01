Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro del portiere polacco Szczesny. Ci vorranno almeno 16 milioni per riscattarlo e la sua quotazione è lievitata nelle ultime settimana. Per la Roma non sarà facile. Anche perché ha investito altri otto milioni per Alisson, al quale sono state date garanzie per la prossima stagione. Szczesny non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a Londra da protagonista, ma a Roma sta benissimo e vorrebbe vincere prima di andarsene. Parla e capisce perfettamente l'italiano, anche se preferisce sempre farsi aiutare dal traduttore. Ma in campo si fa sentire eccome. Con la sua crescita il polacco è in grado di decidere il suo futuro. Valuterà tante cose, se un posto da titolare all'Arsenal è il punto di arrivo alla Roma deve riconoscenza, perché gli ha offerto una grande opportunità di crescita. Anche per questo un tentativo verrà fatto, nel calcio mai dire mai.