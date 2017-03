Diego Perotti prova a mettere il Lione nel mirino. Come riporta Roma Tv, l'emittente televisiva ufficiale del club, l'attaccante argentino non ha riportato lesioni muscolari, come confermano gli esami di rito svolti in giornata. Perotti ha effettuato un allenamento individuale e, se non dovesse avere ulteriori problemi, potrebbe tornare in gruppo già domani.