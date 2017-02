Luciano Spalletti ha il contratto in scadenza in estate e le voci sul suo futuro non si placano. Come scrive Tuttosport, il tecnico della Roma non ha ancora deciso di prolungare il suo contratto per svariati motivi: non è convinto dal programma del club, non è soddisfatto del mercato svolto a gennaio, quando, al di là delle uscite pubbliche, avrebbe voluto rinforzi. E poi c'è la questione Totti. Anche se il suo attaccante dovesse smettere, Spalletti se lo ritroverebbe a Trigoria come dirigente, ancora ingombrante, forse più che da calciatore. Tutti elementi che ostacolano la trattativa per il rinnovo.