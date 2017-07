L'addio di Wojciech Szczesny era già certo da diverse settimane: il portiere ha voluto comunque salutare i tifosi della Roma tramite la propria pagina Instagram. "Ho realizzato che giugno è finito e che non sono più un giocatore della Roma. Sono felice e orgoglioso di aver rappresentato la Roma per 2 anni. Non potró mai ringraziare abbastanza il club per l'opportunità che mi hanno dato, lo staff per avermi aiutato a migliorare come giocatore, i miei compagni per tutti i bei momenti e le vittorie e i fans per tutto il supporto e per essere stati sempre vicini alla squadra. Per tutto questo saró sempre grato. Grazie e forza Roma".