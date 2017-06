La Roma si risparmia i 3 milioni di euro di clausola per arrivare a Eusebio Di Francesco ma dovrà comunque far contento il Sassuolo sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso potrebbe infatti condurre un'operazione parallela per soddisfare le richieste dei neroverdi: affari futuri, slegati dall'intesa formale che riguarda il tecnico ma comunque correlati alla trattativa che ha portato Di Francesco in giallorosso. L'obiettivo principale della società emiliana sarebbe Riccardo Marchizza, gioiello della Primavera di Alberto De Rossi. In alternativa, il Sassuolo potrebbe ottenere uno sconto sul riscatto di Federico Ricci.