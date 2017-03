Virginia Raggi, sindaco di Roma, parla, tramite comune.roma.it, dell'incontro avvenuto con Pallotta per lo stadio: "Venerdì ho ricevuto in Campidoglio il presidente dell’A.S. Roma James Pallotta ed una delegazione della società giallorossa. Al centro dell’incontro lo stadio a Tor di Valle. Si è parlato delle migliorie al progetto, avveniristico e il primo di questo genere in Italia, che dovrà avere attenzione al rispetto dell’ambiente, alla qualità dei materiali e delle infrastrutture e agli alti standard energetici. L'obiettivo è garantire e presidiare l'interesse pubblico, salvaguardando l’equilibrio di tutte le opere sul territorio. Campidoglio e As Roma vogliono collaborare, inoltre, per avvicinare allo sport i giovani delle periferie romane".